Слуцкий рассказал, почему выкладывает приколы про себя в своем инстаграме

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал свои ироничные посты в инстаграме. Об этом сообщает NOS.

"Я делаю это просто для веселя. Мои подписчики находят это интересным. Я хочу показывать позитив.

Я могу побыть клоуном, в этом нет ничего такого, несмотря на это я остаюсь тренером и думаю о футболе. Но только 23 часа и 55 минут. Оставшиеся 5 минут я посвящаю инстаграму", - сказал Слуцкий.

Напомним, что в соцсети 48-летнего специалиста не раз появлялись самоироничные фотографии и мемы.

Вчера, 14 сентября, "Витесс" потерпел разгромное поражение от ПСВ (0:5) в матче 6-го тура Эредивизии. Подопечные Слуцкого располагаются на 3 месте в турнирной таблице.

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