Слуцкий рассказал, почему выкладывает приколы про себя в своем инстаграме
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал свои ироничные посты в инстаграме. Об этом сообщает NOS.
"Я делаю это просто для веселя. Мои подписчики находят это интересным. Я хочу показывать позитив.
Я могу побыть клоуном, в этом нет ничего такого, несмотря на это я остаюсь тренером и думаю о футболе. Но только 23 часа и 55 минут. Оставшиеся 5 минут я посвящаю инстаграму", - сказал Слуцкий.
Напомним, что в соцсети 48-летнего специалиста не раз появлялись самоироничные фотографии и мемы.
Вчера, 14 сентября, "Витесс" потерпел разгромное поражение от ПСВ (0:5) в матче 6-го тура Эредивизии. Подопечные Слуцкого располагаются на 3 месте в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
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|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
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|23