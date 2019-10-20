Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"

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Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, какая у него зарплата в голландском клубе. Специалист заявил, что в ЦСКА получал в пять раз больше, передает "Матч ТВ".

"Моя зарплата в "Витессе" в пять раз уступает зарплате в ЦСКА. Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.

Я понимал, что если не уеду на тот момент, то не уеду никогда: возраст, проблема с языком. Для все есть какое-то время. Была внутренняя какая-то потребность", - сказал Слуцкий.

48-летний специалист работает в "Витессе" с лета 2018 года. Подопечные Слуцкого занимают 3 место в турнирной таблице Эредивизии.

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