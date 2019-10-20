Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, какая у него зарплата в голландском клубе. Специалист заявил, что в ЦСКА получал в пять раз больше, передает "Матч ТВ".
"Моя зарплата в "Витессе" в пять раз уступает зарплате в ЦСКА. Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.
Я понимал, что если не уеду на тот момент, то не уеду никогда: возраст, проблема с языком. Для все есть какое-то время. Была внутренняя какая-то потребность", - сказал Слуцкий.
48-летний специалист работает в "Витессе" с лета 2018 года. Подопечные Слуцкого занимают 3 место в турнирной таблице Эредивизии.
Не пропустите: Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
Лента новостей
-
Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"
-
"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)
-
"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"
-
"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
1
"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
-
"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
6
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"
-
"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии
-
1
Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"
-
1
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)
-
"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом
-
"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
5
"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23