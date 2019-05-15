Слуцкий: "Разумеется, Эдегор готов выйти на новый уровень, он справился с трудностями"

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Слуцкий: "Разумеется, Эдегор готов выйти на новый уровень, он справился с трудностями"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о результатах игрока своей команды Мартина Эдегора. Об этом пишет AS.

"Разумеется, Эдегор готов выйти на новый уровень, он справился с трудностями", - сказал Слуцкий.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 34 матчах в Эредивизии, забив 9 голов и сделав 10 ассистов. 

Ранее сообщалось, что в Эдегоре заинтересован "Аякс". Права на игрока принадлежат мадридскому "Реалу".

Не пропустите: Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"| http://soccernews.ru
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