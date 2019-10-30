Слуцкий решил покинуть "Витесс"

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Слуцкий решил покинуть "Витесс"

По окончании текущего сезона Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера "Витесса", сообщают российские СМИ.

48-летний специалист хочет попробовать свои силы на более высоком уровне, а именно в одном из клубов топ-5 лиг Европы.

Есть вероятность, что Слуцкий возглавит "Монако", который принадлежит его соотечественнику Дмитрию Рыболовлеву.

Сообщается, что "Витесс" предлагал наставнику продлить контракт, истекающий летом 2020 года, но тот ответил отказом.

Не пропустите: Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне. | http://soccernews.ru
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