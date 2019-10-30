Слуцкий решил покинуть "Витесс"

По окончании текущего сезона Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера "Витесса", сообщают российские СМИ.

48-летний специалист хочет попробовать свои силы на более высоком уровне, а именно в одном из клубов топ-5 лиг Европы.

Есть вероятность, что Слуцкий возглавит "Монако", который принадлежит его соотечественнику Дмитрию Рыболовлеву.

Сообщается, что "Витесс" предлагал наставнику продлить контракт, истекающий летом 2020 года, но тот ответил отказом.

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