Слуцкий решил покинуть "Витесс"
По окончании текущего сезона Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера "Витесса", сообщают российские СМИ.
48-летний специалист хочет попробовать свои силы на более высоком уровне, а именно в одном из клубов топ-5 лиг Европы.
Есть вероятность, что Слуцкий возглавит "Монако", который принадлежит его соотечественнику Дмитрию Рыболовлеву.
Сообщается, что "Витесс" предлагал наставнику продлить контракт, истекающий летом 2020 года, но тот ответил отказом.
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|АЗ
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