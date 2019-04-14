Слуцкий: "Счастлив в "Витессе". Соглашусь подписать новый контракт"

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Слуцкий: "Счастлив в "Витессе". Соглашусь подписать новый контракт"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что готов тренировать голландский клуб еще на протяжении длительного времени.

"В футболе сложно что-то прогнозировать. Я счастлив в "Витессе". Если клуб предложит мне долгосрочный контракт, то я его подписать", - цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

Напомним, что 47-летний Слуцкий возглавил "Витесс" прошлым летом, подписав с ним двухлетний контракт. В данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизии.

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