Слуцкий сделал выбор Месси и Роналду, а также "Спартаком" и "Зенитом"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал ответ на несколько интересных вопросов.
"У кого в российском футболе самые большие яйца? Я встречал много волевых людей. Но я выбираю большую четверку ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, и Вернблум.
"Спартак" или "Зенит"? "Зенит".
Месси или Роналду? Месси.
"Игра престолов" или "Бригада"? "Игра престолов", даже сравнивать вообще нельзя. Я фанат этого сериала. У нас внутри тренерского штаба есть ставки на то, кто останется", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Макарена".
48-летний Слуцкий за свою карьеру тренировал "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити". Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32