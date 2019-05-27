Слуцкий сделал выбор Месси и Роналду, а также "Спартаком" и "Зенитом"



Главный тренер "Витесса"​ Леонид Слуцкий​ дал ответ на несколько интересных вопросов.

"У кого в российском футболе самые большие яйца? Я встречал много волевых людей. Но я выбираю большую четверку ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, и Вернблум​.

"Спартак" или "Зенит"? "Зенит".

Месси или Роналду​? Месси.

"Игра престолов" или "Бригада"? "Игра престолов", даже сравнивать вообще нельзя. Я фанат этого сериала. У нас внутри тренерского штаба есть ставки на то, кто останется", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Макарена".

48-летний Слуцкий за свою карьеру тренировал "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити". Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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