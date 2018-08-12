Слуцкий сделал заявление после победы "Витесса" в чемпионате Голландии
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал оценку игре своей команды в матче 1-го тура чемпионата Голландии с "Гронингеном" (5:1).
"Пока что нам не хватает стабильности. Каждый матч напоминает приключение. Мы уже хорошо понимаем друг друга, но пока что не на все сто процентов.
Первое место сейчас не имеет значения. Если бы чемпионат завершался сегодня, то у нас было бы право праздновать. Но сейчас это только шаг вперед", – приводит слова Слуцкого Soccernews.nl.
Не пропустите: "Витесс" - "Гронинген" - 5:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|82
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|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23