Слуцкий: "Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию"
Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о необходимости для российских футболистов поиграть в одном из европейских чемпионатов.
"Глобализация - важная вещь для развития современного футбола. И, конечно, для наших игроков и нашей сборной было бы полезно, если бы некоторые футболисты поиграли в Англии, Германии или Испании. Ты понимаешь принципы другой страны, культуру, их сильные стороны, их менталитет. Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию - проявить себя в Лиге Чемпионов или на Чемпионате Мира. Только эта информация серьёзно рассматривается английскими клубами" - сказал Слуцкий.
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|22
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|23
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|Уфа
|23
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|Арсенал Тула
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|11
|Ахмат
|22
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|12
|Динамо Москва
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|13
|Анжи
|23
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