Слуцкий: "Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию"

Теги леонид слуцкий

Слуцкий: "Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию"

Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о необходимости для российских футболистов поиграть в одном из европейских чемпионатов.

"Глобализация - важная вещь для развития современного футбола. И, конечно, для наших игроков и нашей сборной было бы полезно, если бы некоторые футболисты поиграли в Англии, Германии или Испании. Ты понимаешь принципы другой страны, культуру, их сильные стороны, их менталитет. Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию - проявить себя в Лиге Чемпионов или на Чемпионате Мира. Только эта информация серьёзно рассматривается английскими клубами" - сказал Слуцкий.

Не пропустите: Алексей Гарасименко назвал отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов