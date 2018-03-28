Слуцкий: "Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию"

Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о необходимости для российских футболистов поиграть в одном из европейских чемпионатов.

"Глобализация - важная вещь для развития современного футбола. И, конечно, для наших игроков и нашей сборной было бы полезно, если бы некоторые футболисты поиграли в Англии, Германии или Испании. Ты понимаешь принципы другой страны, культуру, их сильные стороны, их менталитет. Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию - проявить себя в Лиге Чемпионов или на Чемпионате Мира. Только эта информация серьёзно рассматривается английскими клубами" - сказал Слуцкий.

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