Слуцкий сомневается, что его пригласят в "Спартак"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий порассуждал о том, сможет ли он тренировать "Спартак", учитывая своё прошлое, связанное с ЦСКА.

"Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет прям уж такого… Что ЦСКА, "Спартак"… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно", - сказал 48-летний специалист.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и завоевал с командой 7 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ.

СМИ писали, что "Спартак" рассматривал кандидатуру Слуцкого после увольнения Массимо Карреры.

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