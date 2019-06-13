Слуцкий сомневается, что его пригласят в "Спартак"

Теги витессспартак москвалеонид слуцкийцска москва

Слуцкий сомневается, что его пригласят в "Спартак"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий порассуждал о том, сможет ли он тренировать "Спартак", учитывая своё прошлое, связанное с ЦСКА.

"Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет прям уж такого… Что ЦСКА, "Спартак"… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно", - сказал 48-летний специалист.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и завоевал с командой 7 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ.

СМИ писали, что "Спартак" рассматривал кандидатуру Слуцкого после увольнения Массимо Карреры.

Не пропустите: Слуцкий: "В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор

Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов