Слуцкий сомневается, что его пригласят в "Спартак"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий порассуждал о том, сможет ли он тренировать "Спартак", учитывая своё прошлое, связанное с ЦСКА.
"Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет прям уж такого… Что ЦСКА, "Спартак"… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно", - сказал 48-летний специалист.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и завоевал с командой 7 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ.
СМИ писали, что "Спартак" рассматривал кандидатуру Слуцкого после увольнения Массимо Карреры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23