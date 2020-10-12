Слуцкий сообщил о строительстве стадиона в Волгограде за свои деньги

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что в Волгограде на его средства строится стадион "Бомбонера".

Также специалист сообщил, что он завел ютуб-канал.

"Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале.

Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

Наша цель - построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола. Такие как Артем Дзюба. Ну или лучше", - сообщил тренер.

После 10 туров РПЛ "Рубин" занимает 9 место в турнирной таблице.

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