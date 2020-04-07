Слуцкий составил список сериалов и фильмов, которые можно посмотреть на карантине

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Слуцкий составил список сериалов и фильмов, которые можно посмотреть на карантине

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какие фильмы и сериалы можно посмотреть во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Список фильмов и сериалов, которые предпочитает специалист, "Рубин" опубликовал в своем твиттере. В него вошли: "Бумажный дом" (сериал), "Сандерленд" до гроба" (документальный сериал), "Апач: жизнь Карлоса Тевеса" (документальный фильм), "Эпидемия" (сериал) и "Мылодрама" (сериал).

Напомним, РПЛ приостановлена как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.

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