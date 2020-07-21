Слуцкий: "Спартак" - большой раздражитель абсолютно для любого клуба"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против "Спартака".

"Московский "Спартак" является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречён на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи - на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен. Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения.

Поэтому в игре со "Спартаком" я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздражённым и мотивированным [после поражения от "Зенита" в Кубке России], то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своём текущем максимуме", - сказал Слуцкий.

Напомним, что матч "Рубин" - "Спартак" состоится в среду, 22 июля, в 19:00 по московскому времени.

За тур до завершения чемпионата казанцы идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, а москвичи - на 9-м.

Не пропустите: "Рубин" показал, как готовится к матчу 30-го тура РПЛ со "Спартаком". | http://soccernews.ru