Слуцкий спел на татарском в новом клипе "Рубина" (видео)
Фото: скриншот из клипа
Казанский "Рубин" на своем официальном ютуб-канале клип на новую песню "Рубин" супергуд", в котором на трех языках поет главный тренер команды Леонид Слуцкий. В этом клипе тренер хвалит "Рубин", Казань и Татарстан.
Слуцкий спел на русском, татарском и английском языках.
Ранее, в мае, "Рубин" выпустил клип приуроченный к 50-летнему юбилею Леонида Слуцкого, клип назывался "Старые песни для главного".
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