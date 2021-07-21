Слуцкий спел на татарском в новом клипе "Рубина" (видео)

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Слуцкий спел на татарском в новом клипе "Рубина" (видео)Фото: скриншот из клипа

Казанский "Рубин" на своем официальном ютуб-канале клип на новую песню "Рубин" супергуд", в котором на трех языках поет главный тренер команды Леонид Слуцкий. В этом клипе тренер хвалит "Рубин", Казань и Татарстан.

Слуцкий спел на русском, татарском и английском языках.

Ранее, в мае, "Рубин" выпустил клип приуроченный к 50-летнему юбилею Леонида Слуцкого, клип назывался "Старые песни для главного".

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