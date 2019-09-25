Слуцкий сравнил чемпионаты России и Нидерландов
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чем отличаются российская Премьер-лига и голландская Эредивизи.
"В любой голландской команде группа атаки сильнее, чем защита. Играя на ноль, у тебя практически нет шансов. В России всё наоборот - у нас хватает силовых защитников, но креативных футболистов атаки не так много. Поэтому матчи часто заканчиваются со счётом 0:0; 1:0 или 1:1.
Второй момент - в Голландии доверяют молодым футболистам. В России обычно используют опытных игроков, потому что они не допускают грубых ошибок. Главное отличие заключается в том, что вы стремитесь получать удовольствие от футбола. Для вас футбол - вечеринка. Неважно, выиграла команда или проиграла.
В России футбол - это война: ты либо победил, либо умер. Есть только два варианта. Это выводится из различий в менталитете. Это не хорошо и не плохо. Просто у нас результат важнее, чем сама игра", - сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.
48-летний российский специалист возглавляет "Витесс" с 2018 года. В РПЛ он тренировал ФК "Москва", "Крылья Советов" и ЦСКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23