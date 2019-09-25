Слуцкий сравнил чемпионаты России и Нидерландов

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чем отличаются российская Премьер-лига и голландская Эредивизи.

"В любой голландской команде группа атаки сильнее, чем защита. Играя на ноль, у тебя практически нет шансов. В России всё наоборот - у нас хватает силовых защитников, но креативных футболистов атаки не так много. Поэтому матчи часто заканчиваются со счётом 0:0; 1:0 или 1:1.

Второй момент - в Голландии доверяют молодым футболистам. В России обычно используют опытных игроков, потому что они не допускают грубых ошибок. Главное отличие заключается в том, что вы стремитесь получать удовольствие от футбола. Для вас футбол - вечеринка. Неважно, выиграла команда или проиграла.

В России футбол - это война: ты либо победил, либо умер. Есть только два варианта. Это выводится из различий в менталитете. Это не хорошо и не плохо. Просто у нас результат важнее, чем сама игра", - сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.

48-летний российский специалист возглавляет "Витесс" с 2018 года. В РПЛ он тренировал ФК "Москва", "Крылья Советов" и ЦСКА.

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