Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о шутках форварда "Зенита" Артёма Дзюбы и вингера "Реала" Эдена Азара.

"У Азара прекрасное чувство юмора. Он всё время ржёт, улыбается. Что касается Дзюбы, то он считает, что у него классное чувство юмора, это да. Артём отыгрывает момент, а Эден - больше ситуативно.

Кто из них круче по юмору? Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах - это вообще очень круто. А Азар - он больше подыгрывающий. Дзюба - солирующий", - сказал Слуцкий.

Не пропустите: Уткин оценил работу Слуцкого в роли комментатора. | http://soccernews.ru