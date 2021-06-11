Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара

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Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о шутках форварда "Зенита" Артёма Дзюбы и вингера "Реала" Эдена Азара.

"У Азара прекрасное чувство юмора. Он всё время ржёт, улыбается. Что касается Дзюбы, то он считает, что у него классное чувство юмора, это да. Артём отыгрывает момент, а Эден - больше ситуативно.

Кто из них круче по юмору? Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах - это вообще очень круто. А Азар - он больше подыгрывающий. Дзюба - солирующий", - сказал Слуцкий.

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