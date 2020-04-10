Слуцкий сравнил футболистов с наркоманами

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что игрокам сейчас очень тяжело из-за резкого исчезновения футбола из их жизни.

"В Европе никто ещё не знает, когда возобновят чемпионаты. УЕФА призывает их доиграть. В Германии возобновили тренировки. Там футболисты бегают по кругу на расстоянии двух метров. А в раздевалке они тоже сидят на расстоянии двух метров и как обедают? Игроки ведь не только на поле находятся, а ещё и рядом душ принимают, едят вместе. Очень сложно сохранить дистанцию.

Никто не знает, как повлияет этот простой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты - своего рода наркоманы, потому что футбол - это наркотик, без которого трудно и мучительно жить. Как каждый футболист перенесёт двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни и как отреагирует на это тело - никто не знает. Как и сколько будет времени на подготовку к новым чемпионатам. Никто не знает, как реагировать на ситуацию", - сказал Слуцкий.

Напомним, что в России футбольные турниры приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"Рубин" по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Слуцкий обозвал форварда "Рубина" лохом. Футболист в ответ назвал тренера толстым. | http://soccernews.ru