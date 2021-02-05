Слуцкий сравнил Хвичу с Азаром

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением об игровых и личностных качествах полузащитника своей команды Хвичи Кварацхелии.

"После первой тренировки в "Рубине" я сказал сам себе: "Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича Кварацхелия". Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чём разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95 процентов футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение - менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет.

На кого он похож? На Эдена Азара. Я его не тренировал, но помню, как мы с ЦСКА играли против "Лилля", и молодой Азар меня тогда безумно поразил.

Звёздная болезнь у Хвичи? Я не могу гарантировать, потому что проход медных труб всегда непредсказуем. И через них не проходили люди, в которых я был уверен. Но могу сказать, что Хвича максимально не похож на человека, который может попасть под это влияние. Изначальных предпосылок к звёздной болезни у него нет. Но окончательный диагноз, будет она, или нет, я поставить не могу.

Готов ли он к Европе? Может быть, он не готов к топам, но к суб-топам точно готов. К тем командам, которые идут обычно с четвёртого по седьмое место в таблице. Дортмундская "Боруссия" ближе к топам, но к "Байеру" он точно готов. Ему нужен промежуточный шаг для топа, чтобы получить уверенность. Учитывая его возраст, в этом нет ничего страшного", - сказал Слуцкий.

В текущем сезоне 19-летний Хвича сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Слуцкий порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru