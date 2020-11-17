Слуцкий сравнил менталитет Головина и Хвичи Кварацхелии
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал об отличиях между полузащитниками Александром Головиным и Хвичей Кварацхелией.
Напомним, что тренер знаком с российским хавбеком по совместной работе в ЦСКА и сборной, а грузинский футболист сейчас играет в его команде.
"Головин был более рефлексирующим и взрослым даже в том возрасте, в котором сейчас находится Хвича. То есть ему нужно дать мяч, игровое время, вписать немножко по тактике, описать принципы - и можно наслаждаться процессом или разочаровываться, когда у него что-то не получается. На данном этапе этого достаточно, чтобы им управлять и чтобы он рос.
Хвича - лёгкий в плане характера, особо не парится на какие-то темы, всё время улыбается, сильно не задумывается. Живёт в кайфе, в хорошем смысле этого слова. Живёт на базе, вечером сам всегда выходит заниматься. Я тоже долго всегда на базе и в окно вижу, что он опять пошёл что-то оттачивать. И это не то что труд, как у Эдегора, который в тренажёрном зале работал, прорабатывал каждую мышцу – там все упражнения расписаны. Хвиче захотелось бить пенальти – он бьёт. Я ему говорю: "Чего ты пенальти бьёшь? Тебе всё равно в игре никто не даст". Ну ему просто хочется. То есть это не столько разумная работа, сколько эмоциональная.
Ему нравится мяч, нравится футбол, нравится возиться с мячом, нежели это какая-то грамотная, выстроенная методика. В тренажёрном зале я его не видел ни разу. Имею в виду не общекомандную работу, а вне рабочего времени. Я там часто бываю, и Кварацхелия не будет развлекаться в тренажёрном зале. Когда ему скучно, он не пойдёт туда. Пока он такой футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией", - сказал Слуцкий.
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