Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победного матча над "Де Графсхапом" (2:0) в рамках первого раунда Кубка Голландии в инстаграме опубликовал фото Диего Марадоны, который наблюдает за матчей своей команды сидя на троне.

"Я на игре вчера", - пошутил под снимком Слуцкий.

Отметим, что большинство подписчиков восхищены тем, как специалист ведет свой инстаграм.

После 11 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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