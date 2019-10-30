Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победного матча над "Де Графсхапом" (2:0) в рамках первого раунда Кубка Голландии в инстаграме опубликовал фото Диего Марадоны, который наблюдает за матчей своей команды сидя на троне.
"Я на игре вчера", - пошутил под снимком Слуцкий.
Отметим, что большинство подписчиков восхищены тем, как специалист ведет свой инстаграм.
После 11 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23