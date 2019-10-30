Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне

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Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победного матча над "Де Графсхапом" (2:0) в рамках первого раунда Кубка Голландии в инстаграме опубликовал фото Диего Марадоны, который наблюдает за матчей своей команды сидя на троне.

"Я на игре вчера", -  пошутил под снимком Слуцкий.

Отметим, что большинство подписчиков восхищены тем, как специалист ведет свой инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I'm at yesterday's game. Я на игре вчера

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

После 11 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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