Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

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Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий продолжает радовать подписчиков в инстаграме оригинальными постами.

В этот раз российский специалист высмеял свою привычку раскачиваться на тренерской скамейке во время матчей.

"Маятник Фуко", - подписал Слуцкий пост с тематическим видеороликом.

Стоит отметить, что маятник Фуко используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.

Не пропустите: Слуцкий пошутил над своим образом из "Игры престолов". | http://soccernews.ru
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