Слуцкий сравнил уровень жизни в России и Нидерландах: "В России люди необеспеченные, в Нидерландах все у них есть"

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Слуцкий сравнил уровень жизни в России и Нидерландах: "В России люди необеспеченные, в Нидерландах все у них есть"Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий провел сравнение уровня жизни в России и Нидерландах.

"Есть несколько ярких отличий жизни в Нидерландах от жизни в России. Во-первых люди там очень любят общаться. Но ты не можешь просто сказать "здрасьте" и пойти дальше. Они все время с тобой цепляются языками на любую тему. Со временем мне даже стало комфортно в этой ситуации, потому что я тоже люблю потрындеть, пошутить.

Следующие отличие в подходе к налогам. Во всех их так называемых собесах разложены бутерброды, стоят кофемашины, нет никаких очередей.

Я все время удивлялся: "Ну вы жируете". А для них это нормально, говорят: "Мы же налоги платим!"
Если для нас уже хорошо, когда нам не нахамили в налоговой, то в Нидерландах требуют исполнять свои обязанности.

Я как-то приехал посмотреть академию "Ден Хаага". Там сидит дедушка и говорит, что его работа заключается в том, что он утром встает, едет по регионам, собирает детей, привозит их на базу и потом отвозит обратно. Я спросил: "А сколько вам платят?" Он на меня очень удивленно смотрит: "Ты что, дурак? Ничего не платят, мне за это пенсию дают".

Там повсюду волонтеры. В академии "Витесса" всего 7 тренеров на ставках и еще 15 – это волонтеры.

А у нас люди необеспеченные. Там все обеспечены, на пенсии, все у них есть, они себя прекрасно чувствуют. Для них пойти пообщаться 4 часа с такими же людьми или с детьми – это социализация.

А мы, к сожалению, вряд ли можем себе позволить работать волонтерами, потому что нам просто не хватает на повседневные нужды", – сказал Слуцкий в эфире канала "Едим спорт" в YouTube.

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