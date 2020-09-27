Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ
В 9-м туре РПЛ "Рубин" одержал победу над "Ротором" (3:1).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", для тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала 189-й в рамках РПЛ. Теперь Слуцкий по количеству побед в чемпионате сравнялся с Курбаном Бердыевым.
Топ-5 тренеров по количеству побед в РПЛ:
1. Юрий Семин - 309 побед в 619 матчах, процент побед - 49,92%
2. Валерий Газзаев - 246 (485), 52,78%;
3. Олег Романцев - 203 (332), 61,14%;
4-5. Леонид Слуцкий - 189 (365), 51,78%;
4-5. Курбан Бердыев - 189 (437), 43,25%.
Читайте также: "Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби. | http://soccernews.ru
главное
-
Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"
-
"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"
-
Четыре футболиста "Краснодара" рискуют пропустить ответный матч с ПАОКом
-
"Хоффенхайм" сенсационно разгромил "Баварию"
-
"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"
Лента новостей
-
Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ
-
Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива"
-
"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"
-
Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале"
-
1
Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру
-
Азмун поделился информацией о своей травме
-
Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта в "Атлетико"
-
"Севилья" добыла выездную победу над "Кадисом", "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом"
-
"Фрайбург" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А
-
"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби
-
ПСЖ намерен арендовать хавбека "Челси"
-
СМИ: "Барселона" закрыла сделку по Десту
-
1
Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"
-
Стало известно, какие условия контракта "Спартак" предлагает игроку "Наполи" Хюсаю
-
Суарес установил рекорд в первом матче за "Атлетико"
-
"Лион" не смог обыграть "Лорьян" в матче Лиги 1
-
"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России определилась с домашним стадионом для ближайших матчей Лиги Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22