Слуцкий сравнялся с Бердыевым по количеству побед в РПЛ

В 9-м туре РПЛ "Рубин" одержал победу над "Ротором" (3:1).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", для тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала 189-й в рамках РПЛ. Теперь Слуцкий по количеству побед в чемпионате сравнялся с Курбаном Бердыевым.

Топ-5 тренеров по количеству побед в РПЛ:

1. Юрий Семин - 309 побед в 619 матчах, процент побед - 49,92%

2. Валерий Газзаев - 246 (485), 52,78%;

3. Олег Романцев - 203 (332), 61,14%;

4-5. Леонид Слуцкий - 189 (365), 51,78%;

4-5. Курбан Бердыев - 189 (437), 43,25%.

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