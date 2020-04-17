Слуцкий: "Статистически Думбия вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия является посредственным футболистом, но при этом он смог сделать себе имя благодаря феноменальному голевому чутью.

"Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам. Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал", - сказал Слуцкий.

Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16. В его активе 95 голов и 36 ассистов в 150 матчах.

Сейчас ивуариец является свободным агентом. Недавно с ним расторг контракт швейцарский "Сьон".

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