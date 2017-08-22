Слуцкий: "У "Халла" - сложный график и много травм"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды в рамках кубка английской лиги против "Донкастера".

"Кубковые соревнования дают возможность выступать против лучших команд в Англии, если вы еще этого не делаете в Премьер-Лиге. Но на данный момент у нас - очень сложный график и много травм, поэтому мы сделаем некоторые замены в стартовом составе. Это наш шанс предоставить возможности некоторым из наших молодых игроков и понять их уровень и состояние", - цитирует наставника "тигров" официальный сайт клуба.

Напомним, Слуцкий заинтересован в приобретении форварда "Уотфорда". | soccernews.ru