Слуцкий: "У меня нет информации, что Иван Игнатьев - проблемный игрок"
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что думает об информации о том, что у новичка команды Ивана Игнатьева проблемы с дисциплиной. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Краснодар" избавился от Игнатьева из-за проблем с наркотиками.
"В чём его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок. Значит, вы знаете больше меня. По моей же информации Игнатьев - один из самых талантливых футболистов в стране. Много раз он это доказывал. Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодёжных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдёт", - сказал Слуцкий.
Казанский клуб не раскрыл сумму трансфера. Ранее сообщалось, что речь идёт о 7 миллионах евро.
20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до лета 2024 года.
Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
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|34
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15