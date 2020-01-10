Слуцкий: "У меня нет информации, что Иван Игнатьев - проблемный игрок"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что думает об информации о том, что у новичка команды Ивана Игнатьева проблемы с дисциплиной. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".



Ранее в СМИ сообщалось, что "Краснодар" избавился от Игнатьева из-за проблем с наркотиками.

"В чём его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок. Значит, вы знаете больше меня. По моей же информации Игнатьев - один из самых талантливых футболистов в стране. Много раз он это доказывал. Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодёжных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдёт", - сказал Слуцкий.

Казанский клуб не раскрыл сумму трансфера. Ранее сообщалось, что речь идёт о 7 миллионах евро.

20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до лета 2024 года.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

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