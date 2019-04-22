Слуцкий: "У нас есть отличная возможность остановить "Аякс"

Наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от матча 32-го тура Эредивизии с "Аяксом". Об этом информирует пресс-служба клуба.

"У нас есть отличная возможность остановить "Аякс". В матчах с ПСВ, АЗ и "Фейеноордом" мы показали хороший результат. Возможно, нам удастся остановить и "Аякс", хотя это будет трундно. Мы должны показать максимально высокий уровень", - сказал Слуцкий.

Матч "Аякс" - "Витесс" состоится завтра, 23 апреля, в Амстердаме. Начало - в 21:45 мск.

После 32 туров "Витесс" располагается на 6 позиции в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 47 баллов.

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