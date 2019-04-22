Слуцкий: "У нас есть отличная возможность остановить "Аякс"
Наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от матча 32-го тура Эредивизии с "Аяксом". Об этом информирует пресс-служба клуба.
"У нас есть отличная возможность остановить "Аякс". В матчах с ПСВ, АЗ и "Фейеноордом" мы показали хороший результат. Возможно, нам удастся остановить и "Аякс", хотя это будет трундно. Мы должны показать максимально высокий уровень", - сказал Слуцкий.
Матч "Аякс" - "Витесс" состоится завтра, 23 апреля, в Амстердаме. Начало - в 21:45 мск.
После 32 туров "Витесс" располагается на 6 позиции в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 47 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ Венло
|31
|37
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22