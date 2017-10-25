Слуцкий: "У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции"

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Слуцкий: "У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о конкуренции в команде.

"Джексон Ирвайн - лучший пример для всех. Он не попал в нашу заявку на матч против "Норвича", потому что две недели не тренировался с нами из-за перелета в сборную Австралии, потом сыграл за молодежную команду, забил два мяча, а затем неплохо вышел на замену с "Барнсли". Теперь он бьется за стартовый состав.

Такая ситуация со многими футболистами, и тут все дело в характере. У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции. Ты должен быть готов к ней.

Если ты не готов к конкуренции, как ты можешь играть в стартовом составе против сильного соперника? Все понимают это и готовы биться. Все футболисты трудятся так усердно, как только можно" - приводит слова Слуцкого сайт клуба.

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