Слуцкий: "У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции"
Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о конкуренции в команде.
"Джексон Ирвайн - лучший пример для всех. Он не попал в нашу заявку на матч против "Норвича", потому что две недели не тренировался с нами из-за перелета в сборную Австралии, потом сыграл за молодежную команду, забил два мяча, а затем неплохо вышел на замену с "Барнсли". Теперь он бьется за стартовый состав.
Такая ситуация со многими футболистами, и тут все дело в характере. У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции. Ты должен быть готов к ней.
Если ты не готов к конкуренции, как ты можешь играть в стартовом составе против сильного соперника? Все понимают это и готовы биться. Все футболисты трудятся так усердно, как только можно" - приводит слова Слуцкого сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|13
|29
|2
|Кардифф Сити
|13
|27
|3
|Шеффилд Юнайтед
|13
|27
|4
|Лидс Юнайтед
|13
|23
|5
|Астон Вилла
|13
|22
|6
|Бристол Сити
|13
|21
|7
|Престон Норт Энд
|13
|21
|8
|Дерби Каунти
|12
|19
|9
|Норвич Сити
|12
|19
|10
|Ипсвич Таун
|11
|18
|11
|Фулхэм
|13
|18
|12
|Ноттингем Форест
|13
|18
|13
|Мидлсбро
|13
|17
|14
|Халл Сити
|13
|16
|15
|Миллуол
|13
|16
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|13
|16
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|13
|15
|18
|Брентфорд
|13
|13
|19
|Барнсли
|12
|12
|20
|Рединг
|12
|12
|21
|Бирмингем Сити
|13
|11
|22
|Бертон Альбион
|13
|10
|23
|Сандерленд
|13
|9
|24
|Болтон Уондерерс
|13
|6