Слуцкий: "У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о конкуренции в команде.

"Джексон Ирвайн - лучший пример для всех. Он не попал в нашу заявку на матч против "Норвича", потому что две недели не тренировался с нами из-за перелета в сборную Австралии, потом сыграл за молодежную команду, забил два мяча, а затем неплохо вышел на замену с "Барнсли". Теперь он бьется за стартовый состав.

Такая ситуация со многими футболистами, и тут все дело в характере. У нас много серьезных спортсменов, и если ты серьезный спортсмен - ты не должен бояться конкуренции. Ты должен быть готов к ней.

Если ты не готов к конкуренции, как ты можешь играть в стартовом составе против сильного соперника? Все понимают это и готовы биться. Все футболисты трудятся так усердно, как только можно" - приводит слова Слуцкого сайт клуба.

Читайте также: Слуцкий: "Возможно, мы не заслуживали победу над "Барнсли". | http://soccernews.ru