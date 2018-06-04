Слуцкий: "У России - не самая сильная команда"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий высказался об уровне российского футбола.

"У России - не самая сильная команда, поэтому нам было бы сложно в любой группе. Сейчас у нас нет игроков, выступающих за границей... Кроме того, на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков нет стимула играть за границей, а они сами недостаточно хороши и поэтому не привлекают европейские топ-клубы", - цитирует 47-летнего специалиста Sportacentrs.

Напомним, Слуцкий рассказал, как в Европе относятся к чемпионату России. | soccernews.ru