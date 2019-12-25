Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах

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Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, как он упал, спускаясь по склону на лыжах.

Специалист спускался с горы и внезапно упал, врезавшись в стойку с оборудованием. Судя по закадровому смеху, ничего серьёзного со специалистом не произошло.

Напомним, 6 дней назад российский специалист возглавил казанский "Рубин".

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