Слуцкий упал, катаясь на горных лыжах

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, как он упал, спускаясь по склону на лыжах.



Специалист спускался с горы и внезапно упал, врезавшись в стойку с оборудованием. Судя по закадровому смеху, ничего серьёзного со специалистом не произошло.

Напомним, 6 дней назад российский специалист возглавил казанский "Рубин".

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