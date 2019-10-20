Слуцкий установил рекорд "Витесса"

Российский наставник "Витесса" Леонид Слуцкий переписал историю голландского клуба.

Команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах Эредивизи. Это новый рекорд.

Слуцкий превзошёл достижение Рональда Кумана, который в сезоне 2000/01 взял с "Витессом" 22 балла в 10 первых играх чемпионата Нидерландов.

Россиянин возглавляет "жёлто-чёрных" с июня 2018 года.

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