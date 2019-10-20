Слуцкий установил рекорд "Витесса"
Российский наставник "Витесса" Леонид Слуцкий переписал историю голландского клуба.
Команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах Эредивизи. Это новый рекорд.
Слуцкий превзошёл достижение Рональда Кумана, который в сезоне 2000/01 взял с "Витессом" 22 балла в 10 первых играх чемпионата Нидерландов.
Россиянин возглавляет "жёлто-чёрных" с июня 2018 года.
Не пропустите: Слуцкий: "Максимум для "Витесса" - третье место в чемпионате". | http://soccernews.ru
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