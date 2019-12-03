Слуцкий устроил прощальный обед с игроками "Витесса"

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий устроил прощальный обед с игроками "Витесса"

Российский тренер Леонид Слуцкий устроил прощальный обед с игроками своего бывшего клуба голландского "Витесса".

"Прощальный обед. Я люблю вас, ребята", — написал специалист в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final lunch.i love you guys ❤️

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. В минувшем сезоне арнемский клуб под его руководством финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В нынешнем сезоне клуб долгое время шел в лидирующей группе, но затем потерпел пять поражений подряд, после чего Слуцкий ушел в отставку.

Не пропустите: Ярошик сомневается, что Слуцкий вернётся в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов