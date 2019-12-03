Слуцкий устроил прощальный обед с игроками "Витесса"
Российский тренер Леонид Слуцкий устроил прощальный обед с игроками своего бывшего клуба голландского "Витесса".
"Прощальный обед. Я люблю вас, ребята", — написал специалист в своем Instagram.
Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. В минувшем сезоне арнемский клуб под его руководством финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В нынешнем сезоне клуб долгое время шел в лидирующей группе, но затем потерпел пять поражений подряд, после чего Слуцкий ушел в отставку.
Не пропустите: Ярошик сомневается, что Слуцкий вернётся в РПЛ. | http://soccernews.ru
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