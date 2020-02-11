Слуцкий устроил соревнование с игроками "Рубина" в картинге



Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий вместе с футболистами и персоналом казанского клуба поучаствовал в гонке на картах.

"Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом", – сообщается в Twitter казанцев.

После 19 туров "Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре казанцы на выезде сыграют с "Тамбовом". Матч состоится 1 марта.

Напомним, что 48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт.

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