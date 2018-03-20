Слуцкий: "В Англии можно было над футболистами проводить опыты"

Известный тренер Леонид Слуцкий, последним клубом которого был "Халл Сити", сравнил английских и российских футболистов.

"Если Англия - родина футбола, то у нас - родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер - вершина, босс. Можно было проводить на них опыты - все делали. Там с этим проще, для них тренер - очень уважаемый человек, для наших игроков - физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей", - цитирует 46-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Слуцкий оценил уровень чемпионата Голландии. | soccernews.ru