Слуцкий: "В Европе никто не интересуется футболистами из России"

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Слуцкий: "В Европе никто не интересуется футболистами из России"Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признал, что Чемпионат Мира-2018 - отличная возможность для российских игроков показать себя клубам из Европы.

"В Европе разговоров об игроках из России вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на Чемпионате Мира - за этим турниром будет наблюдать вся планета",  - отметил он.

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