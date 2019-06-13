Слуцкий: "В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подвел итоги сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Сезон для "Витесса" прошел сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать.
Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона - то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными.
По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать", - сказал Слуцкий.
Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года. В нынешнем сезоне команда набрала 53 балла и заняла 5 место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
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