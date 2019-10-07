Слуцкий в инстаграме отреагировал на слова Тошича

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в своем инстаграме отреагировал на слова игрока "Партизана" Зорана Тошича, который поставил его выше Алекса Фергюсона.



Напомним, российский специалист и футболист вместе работали в ЦСКА с 2010 по 2016 год.



Сербский полузащитник сказал, что Слуцкий для него круче легендарного тренера "МЮ" Алекса Фергюсона, с которым он также успел поработать.



Слуцкий в соцсети добавил отрывок интервью серба, в конце которого добавил совместное фото с Фергюсоном и подписал: "За € 20 каждый из вас может стать круче сэра Алекса, да, Зоран?"



На что футболист ответил: "Услуга за услугу. Я не забыл, как вы мне простили штраф в € 20 тысяч".

"Витесс" Слуцкого занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 20 баллов.

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