Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином"

Новый главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал пост, посвященный подписанию контракта с казанским клубом.

Соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до 2024 года.

"Новый вызов. Дальше вместе с "Рубином", - подписал фото Слуцкий.

В штаб российского специалиста вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Напомним, в конце ноября 2019 года Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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