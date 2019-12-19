Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином"

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Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином"

Новый главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал пост, посвященный подписанию контракта с казанским клубом.

Соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до 2024 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый вызов.Дальше вместе с «Рубин»(Казань)

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

"Новый вызов. Дальше вместе с "Рубином", - подписал фото Слуцкий.

В штаб российского специалиста вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Напомним, в конце ноября 2019 года Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

А еще: Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине| http://soccernews.ru
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