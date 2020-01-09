Слуцкий в инстаграме выложил очередной забавный ролик

Теги леонид слуцкий

Слуцкий в инстаграме выложил очередной забавный ролик

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме выложил очередной забавный ролик.

"Когда ВАР не нужен", - подписал видео специалист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда VAR не нужен When VAR is not important

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

Напомним, Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря 2019 года. После 19 туров РПЛ команда с 19 баллами занимает 13 место в турнирной таблице.

1 марта "Рубин" сыграет с "Тамбовом" в рамках 20-го тура чемпионата России.

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