Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео

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Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме выложил шуточный ролик того, чем он занимается на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

Парень на видео пытался отжаться и упал.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса до 30 мая. В стране Covid-19 заражены более 93 тысяч человек.

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