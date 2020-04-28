Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме выложил шуточный ролик того, чем он занимается на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.
Парень на видео пытался отжаться и упал.
April 28, 2020
Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса до 30 мая. В стране Covid-19 заражены более 93 тысяч человек.
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|30
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
|25
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|Сочи
|22
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|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|Крылья Советов
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