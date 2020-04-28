Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме выложил шуточный ролик того, чем он занимается на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

Парень на видео пытался отжаться и упал.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса до 30 мая. В стране Covid-19 заражены более 93 тысяч человек.

Не пропустите: Слуцкий высказался о скандале с интервью Фролова про российскую власть и последующим штрафом| http://soccernews.ru