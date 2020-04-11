Слуцкий: "В России только Конституцию можно быстро поменять, а построить стадион - это очень долго"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся при строительстве стадиона в Волгограде.

"С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион - это очень долго. В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: "Всё, идите лесом, никакой стройки не будет".

После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент РФС с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо. В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле", - заявил Слуцкий.

48-летний тренер является уроженцем Волгограда и помогает родному городу в качестве благотворителя.

Несколько лет Слуцкий работал в Европе, а в декабре вернулся в Россию, заключив с "Рубином" пятилетний контракт.

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