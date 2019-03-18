Слуцкий: "Витесс" бился до последнего, но этого мало оказалось мало для победы

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о результатах команды после матча 26-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (2:3). Об этом сообщает NOS.



"Больше часа мы играли без одного игрока, однако мы создавали много моментов. Но при этом допускали много ошибок. Шансов было достаточно и в первом и во втором тайме.



Красная карточка - переломный момент в матче. "Витесс" бился до последнего, но этого было мало для победы. Не скажу, что мы были лучшими, однако мы старались показать лучший футбол", - сказал Слуцкий.

"Витесс" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в активе 40 баллов.

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