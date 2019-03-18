Слуцкий: "Витесс" бился до последнего, но этого мало оказалось мало для победы

Теги витесслеонид слуцкийхераклес

Слуцкий: "Витесс" бился до последнего, но этого мало оказалось мало для победы

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о результатах команды после матча 26-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (2:3). Об этом сообщает NOS.

"Больше часа мы играли без одного игрока, однако мы создавали много моментов. Но при этом допускали много ошибок. Шансов было достаточно и в первом и во втором тайме.

Красная карточка - переломный момент в матче. "Витесс" бился до последнего, но этого было мало для победы. Не скажу, что мы были лучшими, однако мы старались показать лучший футбол", - сказал Слуцкий. 

"Витесс" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в активе 40 баллов.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"

Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 26 67
2 Аякс Аякс 26 62
3 Фейеноорд Фейеноорд 26 47
4 АЗ АЗ 26 47
5 Витесс Витесс 26 40
6 Утрехт Утрехт 26 40
7 Хераклес Хераклес 26 39
8 Гронинген Гронинген 26 35
9 Виллем II Виллем II 26 34
10 Херенвен Херенвен 26 33
11 ВВВ Венло ВВВ Венло 26 32
12 Зволле Зволле 26 29
13 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 26 29
14 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 26 28
15 Эксельсиор Эксельсиор 26 26
16 Де Графсхап Де Графсхап 26 25
17 Эммен Эммен 26 25
18 НАК Бреда НАК Бреда 26 17
Полная таблица

топ-5 тегов