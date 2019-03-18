Слуцкий: "Витесс" бился до последнего, но этого мало оказалось мало для победы
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о результатах команды после матча 26-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (2:3). Об этом сообщает NOS.
"Больше часа мы играли без одного игрока, однако мы создавали много моментов. Но при этом допускали много ошибок. Шансов было достаточно и в первом и во втором тайме.
Красная карточка - переломный момент в матче. "Витесс" бился до последнего, но этого было мало для победы. Не скажу, что мы были лучшими, однако мы старались показать лучший футбол", - сказал Слуцкий.
"Витесс" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в активе 40 баллов.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|67
|2
|Аякс
|26
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|26
|47
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Гронинген
|26
|35
|9
|Виллем II
|26
|34
|10
|Херенвен
|26
|33
|11
|ВВВ Венло
|26
|32
|12
|Зволле
|26
|29
|13
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|14
|АДО Ден Хааг
|26
|28
|15
|Эксельсиор
|26
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17