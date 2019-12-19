Слуцкий возглавил "Рубин"

4 Теги леонид слуцкийрубин

Слуцкий возглавил "Рубин"

Леонид Слуцкий стал новым главным тренером казанского "Рубина". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста рассчитано на пять лет.

Напомним, в конце ноября 2019 года Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

А еще: Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине| http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

После провала в Европе закономерно вернулся на родину.

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Mutaloff
Mutaloff

Он хотя бы попытался,всяко лучше чем Черчесов в Легии.

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Mutaloff
Mutaloff

Он хотя бы попытался,всяко лучше чем Черчесов в Легии.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он же все сиденья на стадионе сломает!

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