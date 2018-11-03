Слуцкий возглавит "Спортинг"

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Слуцкий возглавит "Спортинг"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в ближайшее время возглавит лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, "львы" решили выкупить контракт российского специалиста и клубы уже согласовали сумму сделки.

"Спортинг", уволивший на этой неделе Жозе Пезейру, заплатит за Слуцкого 500 тысяч евро.

Напомним, что экс-наставник сборной России работает с "Витессом" с прошлого лета. Под его руководством команда набрала 15 очков в 10 турах и занимает пятое место в чемпионате Нидерландов.

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