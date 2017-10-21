Слуцкий: "Возможно, мы не заслуживали победу над "Барнсли"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился эмоциями после матча 13-го тура Чемпионшипа против "Барнсли".

"Честно говоря, сегодня не лучший наш матч. Но для нас было важно победить. Возможно, мы не заслуживали победу, но вообще мы заслуживаем победы всегда, и удача была на нашей стороне. В первом тайме "Барнсли" был лучше, но иногда невозможно играть на лучшем уровне. Сегодня я доволен. Результат был более важен, чем количество голов. Это было важно для нашей уверенности. Я думаю, что это самая важная победа в сезоне" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Халл" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. | http://soccernews.ru