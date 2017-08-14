Слуцкий: "Возможно, в матче с "Вулверхэмптоном" будет какая-то ротация"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча третьего тура Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".
"Возможно, будет какая-то ротация, однако все, кто готов к этому матчу, имеют шансы выйти на поле" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".
Напомним, что матч "Халл" - "Вулверхэмптон" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|2
|6
|2
|Вулверхэмптон Уондерерс
|2
|6
|3
|Ноттингем Форест
|2
|6
|4
|Ипсвич Таун
|2
|6
|5
|Халл Сити
|2
|4
|6
|Сандерленд
|2
|4
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Престон Норт Энд
|2
|4
|10
|Бристол Сити
|2
|3
|11
|Бирмингем Сити
|2
|3
|12
|Мидлсбро
|2
|3
|13
|Шеффилд Юнайтед
|2
|3
|14
|Фулхэм
|2
|2
|15
|Болтон Уондерерс
|2
|1
|16
|Миллуол
|2
|1
|17
|Шеффилд Уэнсдэй
|2
|1
|18
|Норвич Сити
|2
|1
|19
|Дерби Каунти
|2
|1
|20
|Рединг
|2
|1
|21
|Астон Вилла
|2
|1
|22
|Брентфорд
|2
|0
|23
|Барнсли
|2
|0
|24
|Бертон Альбион
|2
|0