Слуцкий: "Возможно, в матче с "Вулверхэмптоном" будет какая-то ротация"

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Слуцкий: "Возможно, в матче с "Вулверхэмптоном" будет какая-то ротация"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча третьего тура Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".

"Возможно, будет какая-то ротация, однако все, кто готов к этому матчу, имеют шансы выйти на поле" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".

Напомним, что матч "Халл" - "Вулверхэмптон" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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3 Ноттингем Форест 2 6
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6 Сандерленд 2 4
7 Куинз Парк Рейнджерс 2 4
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9 Престон Норт Энд 2 4
10 Бристол Сити 2 3
11 Бирмингем Сити 2 3
12 Мидлсбро 2 3
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14 Фулхэм 2 2
15 Болтон Уондерерс 2 1
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