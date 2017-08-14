Слуцкий: "Возможно, в матче с "Вулверхэмптоном" будет какая-то ротация"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча третьего тура Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".

"Возможно, будет какая-то ротация, однако все, кто готов к этому матчу, имеют шансы выйти на поле" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".

Напомним, что матч "Халл" - "Вулверхэмптон" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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