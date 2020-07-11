Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России

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Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями в своей работе в национальной команде.

"Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи. Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлен, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч - это подготовка к основным играм. Я был несколько не готов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.

Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путевку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять игроков. Это сложно сделать в условиях жесткого форс-мажора, потому что это все происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на все были объективные причины", - передает слова специалиста "Матч ТВ".

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. Под его руководством россияне вышли в финальную часть ЧЕ-2016, но заняли последнее место в группе.

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