Слуцкий встретился с футболистами "Халла"

"Халл Сити" вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

Сегодня с командой встретился новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, который обсудил с игроками ход тренировочных занятий.

В ближайшее время команда отправится на сбор в Португалию, где сыграет три товарищеских матча.

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