Слуцкий встретился с футболистами "Халла"

Теги халл ситилеонид слуцкий

Слуцкий встретился с футболистами "Халла""Халл Сити" вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

Сегодня с командой встретился новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, который обсудил с игроками ход тренировочных занятий.

В ближайшее время команда отправится на сбор в Португалию, где сыграет три товарищеских матча.

Читайте: Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на чемпионате мира  | http://soccernews.ru

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