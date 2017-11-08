Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

Известно, что 46-летний специалист провёл встречу с руководством своего бывшего клуба - ЦСКА.

Слуцкий долго вёл переговоры с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц. Что они обсуждали, пока неизвестно.

Не пропустите: Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси". | http://soccernews.ru