Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

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Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

Известно, что 46-летний специалист провёл встречу с руководством своего бывшего клуба - ЦСКА.

Слуцкий долго вёл переговоры с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц. Что они обсуждали, пока неизвестно. 

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