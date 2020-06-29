Слуцкий ввел в "Рубине" пиджаки с логотипом казанской команды

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий ввел в "Рубине" пиджаки с логотипом казанской команды

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий ввел в клубе пиджаки с логотипом казанской команды.

Таким образом, специалист и его помощники на матчи и конференции смогут надевать костюмы с эмблемой "Рубина" от компании INDEVER.

Ранее экс-тренер Курбан Бердыев в Лиге Чемпионов выводил команду в пиджаке с логотипом клуба. 

После 24 туров РПЛ "Рубин" занимает 12 место в турнирной таблице.

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