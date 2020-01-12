Слуцкий выиграл соревнование по поеданию татарского национального блюда
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сразился с ведущим "Ак Барс ТВ" в поедании национального татарского и башкирского блюда - эчпочмак, который готовится из теста с начинкой из картофеля и мяса.
Уверенную победу в мини-турнире одержал тренер.
Баттл по поеданию треугольников— «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020
Победу одержал Леонид Викторович! pic.twitter.com/scFPwZtexl
48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписал с клубом пятилетний контракт. После 19 туров казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Первый официальный матч под руководством Слуцкого "Рубин" проведет 1 марта на выезде с "Тамбовом".
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